Анимационный сериал с Депардье снимут во Франции
Главным героем анимационного сериала для взрослых Depardieu seul le sait! станет французский актер Жерар Депардье. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, над проектом работает продюсерская компания Toon factory. Близкий друг Депардье дизайнер Матье Сапен создаст иллюстрации. Именно он автор комикса «Жерар, пять лет с Депардье», который появился три года назад.
Отмечается, что в сериале будет чуть больше 50 серий, каждая из которых будет длиться в среднем по три минуты. В основу сюжету лягут смешные случаи из жизни артиста.
«Мы заставим вас открыть для себя мир таким, каким его видит Жерар, без фильтров и без прикрас», — пообещал глава Toon factory Тьерри Бертье.