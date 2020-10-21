Анимационный сериал с Депардье снимут во Франции

По данным издания, над проектом работает продюсерская компания Toon factory. Близкий друг Депардье дизайнер Матье Сапен создаст иллюстрации. Именно он автор комикса «Жерар, пять лет с Депардье», который появился три года назад.

Отмечается, что в сериале будет чуть больше 50 серий, каждая из которых будет длиться в среднем по три минуты. В основу сюжету лягут смешные случаи из жизни артиста.

«Мы заставим вас открыть для себя мир таким, каким его видит Жерар, без фильтров и без прикрас», — пообещал глава Toon factory Тьерри Бертье.