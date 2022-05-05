Анимацию по «Детской книге войны» можно будет увидеть в Музее Победы

Серию анимационных фильмов по «Детской книге войны» можно будет увидеть в Музее Победы в Москве. Это часть проекта «Дети на пороге смерти» издания «Аргументы и факты».

«Детская книга войны» — это сборник дневников детей, которые пережили Великую Отечественную войну. Анимационные ролики озвучены голосами российских знаменитостей, в том числе Никитой Михалковым, Владимиром Познером, Владимиром Хотиненко, Екатериной Андреевой, Денисом Мацуевым.

«Это проект про „лишь бы не было войны“. Про то, что нет ничего ценнее жизни. И про то, как дети остаются детьми, даже когда за окном летят снаряды», — рассказал гендиректор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков.