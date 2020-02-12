Анджелина Джоли исполнит роль невесты Франкенштейна

Впервые классический фильм ужасов зрители увидели в 1935 году. Тогда ведущие роли исполнили Борис Карлофф и Эльза Ланчестер. Кинокритики считают оригинальную картину «Невеста Франкенштейна» — одним из лучших сиквелов в истории.

В Universal уже пытались снять новую версию фильма, но все попытки провалились. В начале 21 века сценарием занялись американские писатели Роберт Пульчини и Шари Спрингер Берман, позже к ним присоединился Дэвид Кепп.

Режиссером современного ремейка стал Джон Красински, а продюсером — Эми Паскаль. Роль невесты досталась Анджелине Джоли, монстром Франкенштейна будет испанский актер Хавьер Бардем.

Точная дата премьерного показа до сих пор не уточняется. Однако, по словам источников, студия решила вплотную заняться съемками, поэтому фильм может появиться «раньше, чем все думают».