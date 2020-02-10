Андрей Ургант: я не считаю «Оскар» почетной наградой

В связи с прошедшей церемонией вручения «Оскара», где главную премию получил южнокорейский фильм «Паразиты», Ургант заметил, что у качественного кино нет какой-либо национальности.

«Все равно и на количество премий, и количество наград — важно только качество», — подчеркнул актер.

Он добавил, что не считает «Оскар» почетной наградой, так как американцы для него не авторитет. Те же премии вручают друг другу «гости светских вечеринок» в Москве, и зачастую, по мнению Урганты, это происходит «незаслуженно и тупо».

«Но никакой американский фильм не сравнится для меня с „Они сражались за родину“, „Баллада о солдате“ и даже „Москва слезам не верит“, который, кстати, оскароносец», — напомнил артист.