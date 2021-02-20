«Андрей играл лучше всех»: актер Леонтьев рассказал о чуткости Мягкова

Российский актер Авангард Леонтьев рассказал о чуткости народного артиста РСФСР Андрея Мягкова и его вечной связи с «Современником», написало РИА ФАН.

Артист вспомнил, что Мягков пришел в этот театр в 1965 году. Он проработал там 12 лет. По словам Леонтьева, Андрей Васильевич имел природный дар и очень тонко ощущал школу и идеи этого места. Как считает собеседник агентства, он являлся олицетворением системы Станиславского.

«Что такое система Станиславского? Что такое художественный театр? Андрей Мягков. Посмотрите на него и его работы. Андрей играл лучше всех, лучше других. Ему никогда не высказывали недовольства. Он никогда не давал совета — деликатность не позволяла», — заметил Леонтьев.

Мягков позволял себе говорить критику руководству в лице Олега Ефремова и Олега Табакова. Он заключил, что этот актер был одним из «строителей» «Современника».