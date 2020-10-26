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    26 октября 2020, 16:22

    Андрей Бурковский рассказал о новом сериале со своим участием

    Артур Блянихов

    Актер Андрей Бурковский поделился с РИА ФАН своими эмоциями накануне премьеры телесериала «Тобол», в котором он сыграл роль пленного шведского офицера.

    «Я рад, что наконец-то проект выходит на Первом канале. Да, мы уже посмотрели фильм, но сериал — это, конечно, другое, и мы его ждали», — рассказал артист.

    По его словам, ему очень хотелось стать частью такого масштабного проекта, как этот сериал. Он сравнил его с «Игрой престолов», поскольку в «Тоболе» содержится много сюжетных линий, основанных на истории Петровского времени.

    «А еще безумная любовь, плюс война и предательство», — добавил собеседник информагентства.