Андрей Бурковский рассказал о новом сериале со своим участием

«Я рад, что наконец-то проект выходит на Первом канале. Да, мы уже посмотрели фильм, но сериал — это, конечно, другое, и мы его ждали», — рассказал артист.

По его словам, ему очень хотелось стать частью такого масштабного проекта, как этот сериал. Он сравнил его с «Игрой престолов», поскольку в «Тоболе» содержится много сюжетных линий, основанных на истории Петровского времени.

«А еще безумная любовь, плюс война и предательство», — добавил собеседник информагентства.