Культура 18 апреля 2023, 16:45 Анатолия Шульева назначили главным режиссером Театра имени Вахтангова Минкультуры РФ: главным режиссером Театра имени Вахтангова назначили Анатолия Шульева РИА «Новости»

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Главным режиссером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова назначили Анатолия Шульева. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России.

Директор театра Кирилл Крок и директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры Оксана Косарева 18 апреля представили Шульева коллективу. Как отметили в сообщении министерства, новый главный режиссер является лауреатом премии министерства культуры «Молодые дарования России» 2015 года.

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Анатолию Шульеву — 33 года. В 2015 году он окончил Театральный институт имени Б. Щукина. Как сообщал «МИР 24», молодой режиссер является старшим преподавателем кафедры мастерства актера в ГИТИСе, на его счету 10 театральных режиссерских работ. Также он снимал несколько короткометражных кинокартин.

«Он мечтал снимать кино, но влюбился в театральную сцену», — написано о режиссере на сайте Театра имени Вахтангова.

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