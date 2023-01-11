Культура 11 января 2023, 12:15 Анастасия Волочкова рассказала о том, что привело ее в балет Волочкова пришла заниматься в балетное училище в 9 лет РИА «Новости»

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Профессиональное становление известной российской артистки балета Анастасии Волочковой началось с момента прихода в возрасте девяти лет в балетное училище. О том, что привело ее в балет, Волочкова рассказала в беседе с teleprogramma.pro.

Решение стать балериной Волочкова приняла в возрасте пяти лет, когда вместе с мамой посетила постановку «Щелкунчик» в Мариинском театре. В девять лет будущая артистка начала обучаться в Академии русского балета имени Вагановой. Помимо тяжелейших уроков в академии, с Волочковой дома у станка занималась ученица великой Агриппины Вагановой Эльвира Кокорина.

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Как отмечает Анастасия, до прихода в училище она не обладала гибкостью и растяжкой. Однако благодаря упорному труду Волочкова добилась звания примы-балерины Большого театра.

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