Культура 02 февраля 2023, 11:14 Анастасия Волочкова объяснила свои слова о «разрыве» Наташи Королевой и Тарзана РИА «Новости»

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Анастасия Волочкова в одном из последних интервью обмолвилась, что Наташа Королева и Тарзан якобы расстались, а потом заявила, что это была шутка в формате шоу. Об этом сайту teleprogramma.pro рассказала сама балерина.

В интервью шоу «Алена, блин!» было несколько вопросов. В том числе и о том, с каким мужчиной Анастасия Волочкова хотела бы провести ночь. На что она ответила, что выбрала бы Тарзана. Далее между делом обронила фразу, что они с супругой Наташей Королевой якобы больше не вместе.

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«Алена спросила в шутку — кого из трех предложенных героев я хотела бы убить, с кем переспать, а с кем — отправиться в путешествие? И я ответила: переспать хотела бы с Тарзаном, потому что он настоящий секс-символ. Но это же шутка была! Что касается моих слов о том, что Тарзан и Наташа Королева не вместе… Знаете, вся беседа была построена в формате игры, к этому шоу не стоит относиться слишком серьезно», — сказала Анастасия Волочкова.

Она также сослалась на длительный перелет с Мальдив, после которого сразу было празднование ее дня рождения. А на следующий день после торжества дива отправилась на интервью. Кроме того, Анастасия Волочкова пожаловалась на травму сустава, которую нужно срочно лечить. Из-за всех этих факторов, по ее словам, и появилась неудачная шутка.