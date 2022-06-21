Продюсер Рудченко рассказал, кого можно было бы позвать на российский аналог Евровидения

Продюсер Иосиф Пригожин предложил создать аналог Евровидения в России. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru рассказал, кого можно было бы позвать на этот конкурс.

«Для стран СНГ есть международные конкурсы, и они предполагают участие стран Содружества. Понятно, что сейчас происходит с Россией со стороны Европы и Америки, но развивается восточное направление, развиваются отношения со странами третьего мира, и почему им не участвовать в конкурсе? Талантливые ребята из Африки и Китая, здесь можно рассматривать пошире немножко», — сказал Рудченко.

Он отметил, что восточная музыка сейчас активно развивается, эта тенденция заметна еще с 1990-х годов. Она интересна добавлением национальных инструментов в аранжировках и пользуется популярностью во всем мире.