Аналитики назвали самый популярный сериал HBO

По данным издания, каждая серия «Хранителей» собрала около семи миллионов просмотров. Таким образом, шоу стало самым популярным на HBO, обогнав по количеству зрителей «Большую маленькую ложь». Первый эпизод сериала появился в Сети 20 октября 2019 года. В главных ролях снялись такие популярные актеры, как Джереми Айронс и Дон Джонсон.