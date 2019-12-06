Аналитики назвали самый популярный сериал HBO
В нынешнем году самым популярным сериалом НВО стали «Хранители». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, каждая серия «Хранителей» собрала около семи миллионов просмотров. Таким образом, шоу стало самым популярным на HBO, обогнав по количеству зрителей «Большую маленькую ложь». Первый эпизод сериала появился в Сети 20 октября 2019 года. В главных ролях снялись такие популярные актеры, как Джереми Айронс и Дон Джонсон.