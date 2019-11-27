  • Аналитики назвали главного претендента на «Оскар»

    27 ноября 2019, 14:43

    Александра Ломейко

    За несколько месяцев до вручения премии «Оскар» уже появляются предположения, какой фильм назовут лучшим и кто из артистов получит заветные статуэтки. Очередной прогноз составили аналитики Gold Derby.
    Аналитики назвали главного претендента на «Оскар»

    Специалисты взяли в расчет успешные киноленты, вышедшие на экраны в 2019 году, их режиссеров и исполнителей главных ролей.

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    В номинации «Лучший фильм года», полагают эксперты, с большой вероятностью победит криминальная драма Мартина Скорсезе «Ирландец». Ее премьера состоится на Netflix 27 ноября.

    Неплохие шансы и у «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино — фильм поставили на второе место по шансам взять «Оскара».

    Третье аналитики присудили «Брачной истории» Скарлетт Йоханссон и Адама Драйвера.

    В топ-5 претендентов на победу сайт ставит детективную драму «Паразиты», получившую приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль, и «1917» Сэма Мендеса об ужасах Первой мировой войны.

    «Джокер», которого номинировали на рекордное количество «Оскаров», находится в списке вероятных обладателей статуэтки за лучший фильм на девятой строчке