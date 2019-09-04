Американский режиссер снял фильм о проблемах «умного голосования» в России

Режиссер Мигель Фрэнсис-Сантьяго снял новый фильм. Лента посвящена умному голосованию и будущему, которое оно может сулить России. Трейлер «Русской рулетки» уже опубликован на YouTube, а полную версию планируют выложить 4 сентября.

В том, как работает умное голосование, в чем феномен навязанной демократии и каковы ее катастрофические последствия, автор картины разбирался на примере Владимирской области. В прошлом году губернатором региона стал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Более 2 млн избирателей проголосуют 8 сентября в Подмосковье Подробнее Фильм «Русская рулетка» появится в Сети в 22:00. Американский режиссер Мигель Фрэнсис-Сантьяго известен своими документальными расследованиями. Он снял «Крым глазами американца», «Донецк глазами американца» и «Мозаику фактов».