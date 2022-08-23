Американский ремейк комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» покажут в России раньше мировой премьеры

Голливудский ремейк культовой советской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» покажут в России на день раньше мировой премьеры. Российские зрители смогут посмотреть «Иронию судьбы в Голливуде» 8 сентября, сообщила «Российская газета».

Вольная интерпретация советской классики рассказывает судьбу Марго и Гриффин, которые не знают о существовании друг друга. В планах у них — провести остаток жизни с любимыми, но все меняется после бурной вечеринки.

Адаптацию пьесы Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского снял Марюс Вайсберг, он выступал режиссером известного фильма «Гитлер капут!». В главных ролях снялись Эмма Робертс, известная по картине «Нерв», и Томас Манн, получивший популярность после фильма «Проект X: Дорвались».

Слоган ремейка: «Наша классика покоряет мир». На YouTube-канале появился полностью русифицированные трейлер фильма. Съемками ленты занималась компания Central Partnership.