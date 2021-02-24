Американский поэт Лоуренс Ферлингетти скончался в возрасте 100 лет

Американский поэт Лоуренс Ферлингетти скончался в Сан-Франциско. Ему было 100 лет, написала газета The New York Times со ссылкой на родственников поэта.

Уточняется, что Ферлингетти умер у себя дома. Он страдал от заболевания легких, рассказала «Газета.ru». Ферлингетти выпустил порядка 30 поэтических сборников. Помимо прочего, в 1953 году он открыл книжный магазин под названием City Lights. Лоуренс являлся представителем бит-поколения американских середины XX века.