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    24 февраля 2021, 13:52

    Американский поэт Лоуренс Ферлингетти скончался в возрасте 100 лет

    Полина Петрова

    Американский поэт Лоуренс Ферлингетти скончался в Сан-Франциско. Ему было 100 лет, написала газета The New York Times со ссылкой на родственников поэта.

    Американский поэт Лоуренс Ферлингетти скончался в возрасте 100 лет

    Уточняется, что Ферлингетти умер у себя дома. Он страдал от заболевания легких, рассказала «Газета.ru».

    Ферлингетти выпустил порядка 30 поэтических сборников. Помимо прочего, в 1953 году он открыл книжный магазин под названием City Lights. Лоуренс являлся представителем бит-поколения американских середины XX века.