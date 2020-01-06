Американские кинокритики выбрали лучший фильм 2019 года

Лента «Паразиты» также стала победителем в номинации «Лучший сценарий». Фильм рассказывает о жизни южнокорейского семейство, которое живет в грязном полуподвале. Однажды сын семейства заменяет своего друга по его просьбе и становится репетитором для богатой старшеклассницы. Ему приходится подделать диплом, ведь предстоит произвести впечатление на хозяйку шикарного особняка. Решив воспользоваться моментом, парень решил заодно трудоустроить и свою сестру.

Лучшим режиссером, по версии американских критиков, стала создательница драмы «Маленькие женщины» Грета Гервиг. Актером года признали Антонио Бандераса за роль в фильме «Боль и слава», актрисой года — Мэри Кей Плэйс за роль в ленте «Диана». На сайте общества кинокритиков США сказано, что награду за лучшую операторскую работу получила Клэр Матон. Она работала над фильмами «Атлантика» и «Портрет девушки в огне».

Национальное общество кинокритиков США обычно предъявляет крайне высокие требования к номинантам на награды, а потому получение звания именно от этой организации считается весьма престижным.