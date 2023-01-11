Культура 11 января 2023, 07:11 Американские кинематографисты назвали «Пиноккио Гильермо дель Торо» лучшим мультфильмом «Золотой глобус» за лучший мультфильм получил «Пиноккио Гильермо дель Торо» Кинопоиск

Читать 360tv в

По итогам 2022 года одну из самых престижных премий в области кинематографа и телевидения США получил мультфильм «Пиноккио Гильермо дель Торо». Ему присудили «Золотой глобус» в категории анимационных фильмов, рассказал ТАСС.

Церемония награждения прошла 11 января в округе Лос-Анджелес штата Калифорния. На награду за лучший анимационный фильм также номинировали «Ину-о: рождение легенды», «Марсель, ракушка в ботинках», «Кот в сапогах 2: Последнее желание» и «Я краснею». Однако «Золотой глобус» достался «Пиноккио Гильермо дель Торо». Мировая премьера этого мультфильма состоялась в октябре 2022 года, его сняли режиссеры Гильермо дель Торо и Марк Густафсон.

Реклама

Лучшим режиссером признали Стивена Спилберга за фильм-биографию «Фабельманы», сценаристом — Мартина Макдона за «Банши Инишерина». Среди иностранных картин отметили фильм Сантьяго Митре «Аргентина, 1985». «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драматическом фильме присудили Кейт Бланшетт, которая сыграла в картине «Тар», а награду за главную мужскую роль получил Остин Батлер из фильма «Элвис».

Реклама