Американская книга про Камчатку стала бестселлером

Джуллия Филлипс рассказала, что на создание книги ее вдохновила невероятная природа Камчатки и русские люди. Молодая писательница училась в России, когда получила гранд по программе Фуллбрайта.

Деньги девушка потратила на поездку в Петропавловск-Камчатский, где, по ее словам, каждый день вдохновлялась вулканами, гейзерами и дикой природой. Джуллия провела вдали от дома целый год.

Герои ее книги — женщины, чьи образы Филлипс написала со своих русских знакомых. Как пишет телеканал Царьград, американка призналась, что ее поразили два слова: «свой» и «чужой», поэтому в романе она отвечает на вопрос, что значит быть аутсайдером, и как справиться с жизненными невзгодами с помощью близких.

Книга вызвала широкий интерес и прошла в финал престижного конкурса «National Book Award».