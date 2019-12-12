Американская балерина обвинила Большой театр в расизме

Все началось с публикации фото с выступления, которое выложили юные балерины в Сеть. Девочки в балете Минкуса «Баядерка», танцевали загримированные под «арапчат». Этого оказалось достаточно для эмоциональной реакции иностранной балерины.

Лондонская журналистка Лусине Аветян возмутилась этой историей и встала на сторону девочек.

«Американская прима-балерина вздыбилась, что девочки загримированы под чернокожих танцовщиц. Но согласно либретто, которым Большой пользуется с момента премьеры «Баядерки» в 1871 году, так и должно быть. Американская прима-балерина обрушилась на девочек, спустив свору своих поклонников, ушибленных на всю голову политкорректностью и борьбой за права афроамериканцев, на подростков, одной из которых всего четырнадцать лет! В таком случае балерина и её поклонники ничем не отличаются от «линчующей толпы с вилами и факелами», — написала журналистка.

Девочек и Большой театр обвинили в расизме и в том, что они не понимают, «насколько чувствительна эта тема для афроамериканцев, особенно в то время, когда столько „коричневых детей были застрелены“».

«Как будто эти коричневые дети были застрелены в России русскими полицейскими, а не в США, by trigger-happy American police», — возмутилась Аветян.

Пользователи Сети разделились. Одни поддержали американку, другие выразили недоумение. Появилось также много возмущенных комментариев.

Некоторые пытались объяснить балерине, что найти танцовщиц, которых не нужно будет гримировать для «Баядерки», в России практически невозможно. Ведь процент темнокожего населения очень мал. Также балерине указали на то, что она занимается самым настоящим «bullying of the kids» (издевательством над детьми).

«Вот что получается, когда обучившаяся танцу неумная баба… становится звездой Instagrm и учит людей другой культуры, другой страны, другого менталитета, как им жить в их собственной стране, с их собственной культурой и с их собственным менталитетом…», — подытожила Аветян.