Американец нашел в доме соседа пропавшую картину известного художника

В музее «Метрополитен» в Нью-Йорке открылась выставка, на которой представлена коллекция картин американского темнокожего модерниста Джейкоба Лоуренса. Гостям показывают полотна из серии 1954–1956 годов «Борьба: Из истории американского народа».

Изначально в коллекции насчитывалось около 60 картин с черно-белыми лицами. Они демонстрировали настрой художника, считавшего борьбу афроамериканцев и белых за свои права единым целым. Однако часть полотен пропала в 1960-х годах. С тех пор ценители искусства во всем мире ищут шедевры первого известного афроамериканского художника, написал сайт kp.ru.

За несколько дней до открытия выставки в «Метрополитене» американец рассказал, что видел похожую работу в доме своего соседа. Он поговорил с ним и посоветовал тому обратиться в музей. Благодаря этому выставка пополнилась 16-й картиной из серии «Борьба», которую нигде не показывали с 1960-х годов. Ее владелец купил полотно на благотворительном аукционе в 1956 году. С тех пор оно висело у него в квартире в Верхнем Вест-Сайде. Узнав про выставку, мужчина отдал картину в музей.

Найденная картина освещает сцены из истории США. На ней Лоуренс акцентирует внимание на темнокожих и коренных американцах.

Ретроспектива художника в Нью-Йорке завершится 1 ноября, после картины выставят в других музеях США.