Amazon показал первый тизер сериала по «Властелину колец»

Тизер сериала по вселенной «Властелина колец» показали на You-Tube-канале Amazon. Проект называется «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

В минутном ролике женским голосом идет повествование истории о происхождении колец власти, которые достались разным народам Средиземья.

В сериале, как известно, зрители увидят как знакомых, так и новых персонажей. В проект войдет не менее пяти сезонов по восемь-десять эпизодов в каждом. Хуан Антонио Байона стал режиссером пилотной серии шоу.

Премьера телесериала состоится уже в этом году. Она назначена на 2 сентября.

Актер Элайджа Вуд, сыгравший Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», рассказал, что гордится ассоциациями с хоббитом. Он отметил, что сыгравшие хоббитов актеры до сих пор именуют себя этими сказочными персонажами. При этом за 20 лет сам Вуд так и не прочитал книг писателя Джона Толкина, по которым были созданы киноленты. Актер отметил, что ему было утомительно читать книгу вместе со всей работой, которую он проделывал над своим персонажем.