Amazon испортит «Джеймса Бонда». Сценарист франшизы поделился своими опасениями

Джон Логан, который писал сценарии для некоторых фильмов о Джеймсе Бонде, сказал в интервью, что боится, что новые правовладельцы испортят франшизу. Об этом рассказало ИА Nation News.

Американская компания Amazon выкупила киностудию MGM и вместе с ней получила права на часть фильмов о Джеймсе Бонде.

Сценарист франшизы, который писал сценарии к фильмам «007: Координаты «Скайфолл» и «007: СПЕКТР», в интервью The New York Times высказал свои опасения по этому поводу: он боится, что Amazon лишит франшизу аутентичности.

«Что случится, когда фокус-группе не понравится, что Бонд пьет мартини? Или что он убивает слишком много людей? А еще вот этот английский акцент — он же отталкивает, так может, добавим в сценарий побольше американцев для повышения конкурентоспособности?» — заметил Логан.