«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире

Бриг с алыми парусами проплыл по Неве ради выпускников. Вот как это было Подробнее

Всего награды вручались в 23 номинациях. «Алые паруса» получил главный приз конкурса в номинации Iconic Event Award 2019, а также взял два серебра в номинациях Best musical event 2019 («Лучшее музыкальное событие») и Best bea world event agency 2019 («Лучшее агентство в сфере организации праздников»).

Члены жюри оценили общую атмосферу и креативность идеи, ее безупречное воплощение, технологические инновации, вовлеченность участников мероприятия, методы и инструменты воздействия. Кроме того, они высоко отметили эффективность, достижение ранее заявленных целей и задач, соответствие коммуникационной цели и ценностям бренда.

Церемония награждения прошла 30 ноября в рамках Bea World Festival. В 2016 году «Алые паруса» получали золото в номинации Best public event.

The Best Events Awards World — премия, которую учредили в 2006 году для поощрения компаний, разрабатывающих ивент-события различных уровней и тематики.

Впервые праздник «Алые паруса» прошел в 1968 году. Культурное мероприятие проводили в течение 11 лет, но потом про традицию забыли. Праздник вернули в 2005 году при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

«Алые паруса» уже признали международном праздником. В 2019 году за выпускным российских школьников в режиме онлайн следили более 10 миллионов человек.