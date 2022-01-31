«Аллея кошмаров» вышла в топ российского проката за минувшие выходные

Фильм Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров» занял первое место в прокате в России и других странах СНГ за прошедшие выходные. Об этом сообщил сайт kinobusiness.com.

За минувший уик-энд «Аллея кошмаров» собрала в прокате 61,5 миллиона рублей. Таким образом она опередила «King’s Man: начало», собравший 44,3 миллиона рублей и даже фильм «Человек-паук: Нет пути домой», который за выходные собрал 39 миллионов рублей.

Фильм Гильермо дель Торо вышел в прокат 20 января. Он рассказывает историю тандема мошенника и психиатра, роли которых исполняют Брэдли Купер и Кейт Бланшетт. Герои объединяются, чтобы обманывать людей, делая вид, что читают их мысли.

У зрителей фильм вызвал неоднозначные впечатления, написало РИА ФАН. Многие хвалят его за визуальную составляющую, но сюжет часть зрителей нашла слишком примитивным.

А в середине января «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым кинокомиксом в российском кинопрокате. Менее чем за месяц он собрал 2,6 миллиарда рублей.