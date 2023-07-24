Культура 24 июля 2023, 10:38 Аллегории, абстракции и макеты из пластилина покажут в «Выставочных залах Москвы» В галереях «Выставочные залы Москвы» в конце июля откроют выставки современных художников Сайт мэра и правительства Москвы

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Три необычные выставки художников откроют в галереях «Ростокино», «Измайлово» и «Выхино» объединения «Выставочные залы Москвы». На экспозициях гости увидят абстракции, аллегории и макеты города из пластилина. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

«На выставках посетители узнают, что скрывается за дверью коммунальной квартиры, как развивается абстракционизм в XXI веке и каким образом строится взаимодействие зрителя и творца произведения искусства», — говорится в сообщении.

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Первую из них «Внутри бесконечного» откроют уже завтра, 25 июля, в Ростокине. Автор произведений — Альбина Бунина. Она покажет свой жизненный опыт сквозь призму взаимосвязи творца и зрителя. Выставка будет работать до 27 августа.

В среду, 26 июля, откроют «Дверь в квартиру № 10». На ней современный художник Алексей Никулин представит макеты метро и исторических зданий столицы из пластилина. Экспозиция продлится до 3 сентября.

Еще одна выставка «Почему абстракция?» пройдет в Выхино с 28 июля по 3 сентября. Ее представят члены Московского союза художников. Посетители увидят графику, живопись, коллажи и ассамбляжи.

Экспозиции будут работать без возрастных ограничений, со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00.

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