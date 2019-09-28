Алкоголь отменил концерты Metallica

«С сожалением сообщаем нашим фанатам и друзьям, что мы вынуждены отложить предстоящий тур в Австралию и Новую Зеландию», — говорится в сообщении.

Музыканты раскрыли причину отмены выступлений в рамках тура. Хэтфилд многие годы борется с алкозависимостью, поэтому ему пришлось вновь начать курс лечения. Участники группы сожалеют, что доставили неудобства фанатам.

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Metallica планировала концерты в пяти городах Австралии с 17 по 29 октября. После этого они собирались выступить в Новой Зеландии.

Рок-группа основана в 1981 году Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом, который придумал название для коллектива. Их музыку причисляют к классике трэш-метала, оказавшей значительное влияние на развитие этого жанра. Metallica выпустила 10 студийных альбомов, который не раз получали статус платиновых. Участники неоднократно становились лауреатами престижных премий, среди них есть и Grammy. В 2009 году Metallica ввели в Зал славы рок-н-ролла.