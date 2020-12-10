Альфред Молина вновь сыграет доктора Осьминога в «Человеке-пауке»
Британо-американский актер Альфред Молина вернется к роли доктора Осьминога (Отто Октавиуса) в третьей части «Человека-паука». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
Отмечается, что впервые Молина предстал в образе доктора Осьминога во второй части «Человека-паука», который вышел на экраны в 2004 году. Тогда главную роль исполнял Тоби Магуайр. В новой части его место займет Том Холланд. По данным издания, премьера картины намечена на середину декабря следующего года.