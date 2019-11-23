Альфи Аллена обманули о смерти его персонажа в «Игре престолов»

Актер Альфи Аллен, сыгравший Теона Грейджоя в «Игре престолов», стал жертвой пранка от создателей сериала. Ему наврали, кто убьет его персонажа, и альтернативный вариант актеру понравился.

Исаак Хемпстед-Райт, сыгравший Брана, рассказал журналистам The Sun, что создатели сериала сообщили Аллену, что тот будет убит в финальном сезоне. Причем убьет его Бран, которого он должен был защищать.

Создатели рассчитывали, что такой исход шокирует актера. Но его персонаж на протяжении восьми сезонов был настолько неоднозначным, что смерть от Брана показалась Аллену логичной и даже понравилась. Он заявил создателям, что считает такую концовку истории Грейджоя «крутой».

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На самом деле, как все зрители знают, Грейджоя убил Король Ночи в третьей серии финального сезона. Прямо перед тем, как сам Король Ночи пал от руки Арьи. Как Аллен отреагировал на такой поворот в сценарии, Хемпстед-Райт не сказал.

Последняя серия восьмого, финального, сезона «Игры престолов» вышла 19 мая. Поклонники оказались недовольны окончанием сериала, который длился восемь лет, и предложили переснять весь последний сезон.