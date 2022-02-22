Алентову и Леонтьева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными орденами некоторых деятелей культуры. Об этом написала «Политика Сегодня» со ссылкой на интернет-портал правовой информации.

В перечне награжденных артистов оказались актриса Вера Алентова, певец Валерий Леонтьев и председатель Национальной ассоциации драматургов Юрий Поляков. Их наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Ордена «За заслуги в культуре и искусстве» удостоили худрука театра имени Евгения Вахтангова Римаса Туминаса. Актрису театра «Современник» Алену Бабенко представили к Ордену Дружбы.