Актер и телеведущий Алексей Лагутин умер в 50 лет

Деятель культуры, журналист и актер Алексей Лагутин скончался на 51-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Жители муниципалитета хорошо знали Лагутина, как ведущего местного телеканала. Он выпускал программы «Беседы у окна», «МузАнтракт», «Хочу в телевизор», «ПРОчтение».

Последние несколько лет Алексей Лагутин работал в Одинцовском Центре развития культуры. Кроме того он снимался в сериалах «Мир! Дружба! Жвачка! — 2» и «Райский уголок».

«Ушел в расцвете своих творческих сил, на пике проектов и замыслов, реализовать которые не дала тяжелая болезнь», — говорится в сообщении администрации округа.

В пресс-службе напомнили, что 50-летие Алексей Лагутин отметил совсем недавно, 4 августа. Администрация округа вместе с Одинцовским Центром развития культуры выразили соболезнования родным, близким и коллегам ушедшего из жизни актера и телеведущего.