29 января 2024, 18:14
Алексей Дубровский стал главным режиссером Малого театра
Минкульт назначил Алексея Дубровского главным режиссером Малого театра
Заместитель художественного руководителя Малого театра Алексей Дубровский займет должность его главного режиссера. Об этом в Telegram-канале сообщила министр культуры Ольга Любимова.
«После ряда встреч, обсуждений с коллективом и руководством Государственного академического Малого театра приняли решение о назначении Алексея Дубровского главным режиссером», — написала она.
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Любимова отметила, что у Дубровского солидный опыт работы в Малом театре.
«Талантливый режиссер, актер и педагог Щепкинского училища. Уверена, что Дубровский сможет сохранить уникальные традиции Малого театра на посту главного режиссера», — добавила министр.
В начале января стало известно о смерти худрука Малого театра Юрия Соломина на 89-м году жизни. Его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы под гимн России и оружейные залпы. Президент Владимир Путин назвал смерть Соломина невосполнимой утратой.
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