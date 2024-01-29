Культура 29 января 2024, 18:14 Алексей Дубровский стал главным режиссером Малого театра Минкульт назначил Алексея Дубровского главным режиссером Малого театра РИА «Новости»

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Заместитель художественного руководителя Малого театра Алексей Дубровский займет должность его главного режиссера. Об этом в Telegram-канале сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«После ряда встреч, обсуждений с коллективом и руководством Государственного академического Малого театра приняли решение о назначении Алексея Дубровского главным режиссером», — написала она.

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Любимова отметила, что у Дубровского солидный опыт работы в Малом театре.

«Талантливый режиссер, актер и педагог Щепкинского училища. Уверена, что Дубровский сможет сохранить уникальные традиции Малого театра на посту главного режиссера», — добавила министр.

В начале января стало известно о смерти худрука Малого театра Юрия Соломина на 89-м году жизни. Его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы под гимн России и оружейные залпы. Президент Владимир Путин назвал смерть Соломина невосполнимой утратой.