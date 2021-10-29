Алексей Агранович отреагировал на назначение Хабенского худруком МХТ имени Чехова

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович прокомментировал назначение актера Константина Хабенского на должность худрука МХТ имени Чехова. Артиста процитировало ИА НСН.

«Я понимаю, что он, наверно, внутренне этого хотел. Я понимаю, перед какими сложнейшими вызовами он сейчас оказался», — заметил Агранович.

Он выразил надежду, что Хабенский справится со всем на том же уровне, на котором он справляется со своими актерскими работами. По его мнению, для успешного руководства нужна верная команда.

«Единственное, что точно важно — это иметь рядом людей, которым ты доверяешь», — добавил артист.