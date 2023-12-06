Культура 06 декабря 2023, 12:19 Александра Лазарева назначили главным режиссером театра Российской армии Минобороны: главным режиссером театра Российской армии стал Александр Лазарев РИА «Новости»

Читать 360tv в

Народный артист России Александр Лазарев занял пост главного режиссера Центрального академического театра Российской армии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на релиз Минобороны.

На сайте театра информацию еще не обновили.

Реклама

О возможном назначении стало известно 4 декабря. Бывший председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин на внеочередном съезде выдвинул кандидатуру Александра Лазарева на свой пост, но тот отказался. Артист взял самоотвод, потому что, по его словам, получил предложение от одного из театров.

Александр Лазарев проходил военную службу в военной команде при Центральном театре Советской Армии в 1985 году. Он известен как артист Ленкома Марка Захарова, сыграл более чем в 80 фильмах, выступил режиссером спектаклей «Бег» и «Поминальная молитва».

Место стало вакантным в 2020 году после ухода Бориса Морозова. В феврале 2022 года пост главного режиссера Центрального академического театра Российской армии предложили занять Эмиру Кустурице. Он заявил «Известиям», что до конца года поставит несколько спектаклей.