Александр Збруев прокомментировал сообщение о своей госпитализации

Народный артист РСФСР Александр Збруев опроверг слуги о своей госпитализации. Он отметил, что спектакль «Ва-банк», в котором он играет главную роль, не состоялся по техническим причинам, сообщил канал «Звезда».

«Перед входом, куда входят зрители, написали „По болезни народного артиста Александра Збруева спектакль отменяется“. А зритель, который пришел, прочитал. Это сарафанное радио, понимаете. Администрация сделала большую глупость при этом. Я уже им сказал — безобразие просто какое-то… Но спектакль не из-за меня отменили», — подчеркнул Збруев.

83-летний актер пояснил, что сейчас он находится дома. Он признался, что действительно собирается сходить к врачам для планового осмотра, на котором бывает каждый год.

Накануне СМИ написали, что Збруева госпитализировали, из-за чего был отменен спектакль.

Ранее стало известно, что российские актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов исполнят главные роли в новой экранизации произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». По словам режиссера Михаила Локшина, Воланда сыграет иностранный актер, который не говорит по-русски.