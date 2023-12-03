Культура 03 декабря 2023, 19:35 Александр Сокуров объявил о завершении карьеры после запрета фильма «Сказка» Режиссер Александр Сокуров заявил о завершении карьеры РИА «Новости»

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Народный артист России Александр Сокуров объявил о завершении режиссерской карьеры. В беседе с News.ru он объяснил, что это произошло из-за запрета Минкультуры России его фильма «Сказка».

Сейчас Сокуров не работает над новыми проектами. Он заявил, что ему нельзя снимать и показывать кино в России.

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«Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», — сказал режиссер.

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что разместила фильм «Сказка» на видеохостинге YouTube. Она уточнила, что закрытый показ киноленты прошел в Москве еще 19 ноября. «Сказка» — это особенный и уникальный фильм, добавила Собчак.

В центре сюжета киноленты оказались события Второй мировой войны в фантастическом ключе. В проекте представили сконструированные образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и других исторических личностей.

Минкульт запретил показ фильма «Сказка» 15 октября в Москве на международном фестивале «Каро.Арт». Организаторы мероприятия подтвердили отмену сеанса, не уточнив причину.