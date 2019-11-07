Александр Шолохов объяснил смысл возрастной маркировки книг

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов рассказал, что возрастная маркировка в искусстве должна носить только рекомендательный характер.

«Запретить читать „Тихий Дон“ или любое другое произведение в гораздо более раннем возрасте, чем указывает маркировка, невозможно никаким законом. <…> Речь о том, что [введением маркировки] мы ударили по рукам тому, кто хотел взять книгу и почитать. Мы не показали фильм, в котором есть какие-то сцены, которые заставляют сопереживать, воспитают и закаляют», — указал Шолохов.

Депутат отметил, что «посадив ребенка под стеклянный колпак», мы можем воспитать только эгоиста, который «будет считать, что-то, что происходит с ним, никогда ни с кем не происходило».

«Он же не читал об этом, он не видел этого», — пояснил политик.

Шолохов отметил, что систему маркировки разработали сотрудники факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова.

«Они были удивлены тому, что ее стали применять как обязательную. Да, до шести лет или сразу после надо прочитать „Серую шейку“, а Майн Рида и Джека Лондона — в 14-16 лет. И если ты до этого возраста не прочел, то ты что-то потерял. Но это лишь рекомендации. Запретов быть не должно», — подчеркнул внук известного писателя.

Александр Шолохов рассказал историю из юношеских лет своего отца, объясняя, как должна работать адекватная маркировка: «Мой папа начал читать „Тихий Дон“, будучи в восьмом классе. Дедушка увидел это и сказал: „Оставь пока. Рано тебе“. И не из-за того, что это был запрет на какие-то сцены, а потому что в относительно нежном, раннем возрасте ты мало поймешь».

Депутат указал, что многие произведения мировой литературы следует перечитывать в разном возрасте.

«На что обращают внимание школьники, когда читают „Тихий Дон“ или „Анну Каренину“? Мальчики — на драки, девочки — на любовные сцены. Это тот уровень, до которого позволяет подняться жизненный опыт этого возраста, — объяснил Шолохов. — Но прочтите вы эти книги в возрасте, скажем, 40 лет. У вас уже будут совсем другие впечатления. В еще более старшем возрасте — третьи. Они не взаимоисключающие, они дополняют друг друга».