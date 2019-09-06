Александр Семчев рассказал о похудении и «романе» с девушкой сына

Александр Семчев рассказал, что похудеть его заставили режиссеры, которые сравнивали актера с мультяшными персонажами. Он отметил, что не сидел ни на какой диете, а лишь уменьшил порции. Так, артист принимал по 300 граммов за прием четыре или пять раз в день. Также ходил в спортзал и много передвигался.

«Во-первых, мне стало гораздо легче жить. Ушла нагрузка на сердце, суставы. Упал сахар в крови. Все это повлияло на качество жизни. Во-вторых, мне хотелось поменять профессиональные стереотипы. Как сказал мне режиссер Роман Козак, из-за полноты я теряю диапазон ролей. Я считаю, когда создается характер, неважно, какой его играет артист — толстый или тонкий. Но у режиссеров обычно другое мнение. Сергей Урсуляк сказал мне однажды: „Тебя невозможно снимать, ты превращаешься в мультяшный персонаж“», — поделился артист.

Он выразил надежду на то, что диапазон его ролей после похудения расширится. Также Александр Семчев объяснил ситуацию на телешоу, где выяснял отношения с сыном Кириллом, у которого якобы увел девушку по имени Анна.

«Да вы что! Я даже не помню, Анна это была или не Анна… Ну как я мог увести девушку у собственного сына? Это был постановочный телеспектакль. Работа за деньги. Программе был нужен скандал. Телевидение и Интернет — это же клоака, где собирается всякий мусор. Я понимал, что пойдут всякие пересуды, что это минус мне в карму. Но, с другой стороны, я же артист. Ну сыграл еще одну роль и забудь», — объяснил актер.

По его словам, когда нет съемок или работы в кино, приходится зарабатывать таким способом. Семчев также отметил, что живет один и спокойно относится к данному факту.