Александр Невский снялся в вестерне. Трейлер стоит увидеть

В YouTube появился первый трейлер вестерна «Нападение на Рио Браво». Главную роль в нем исполнил российский актер Александр Невский. Он же стал продюсером картины.

Боевик рассказывает историю о группе добровольцев во главе с загадочным иностранцем, которые защищают свой город от бандитов. Они умело дерутся и стреляют. На киноэкраны фильм выйдет в 2022 году.

Главную роль в фильме исполнил Александр Невский. Он также известен по фильмам «Убийство в Вегасе», «Черная роза» и «Разборка в Маниле». В ленте сыграл Маттиас Хьюз, зрители помнят его по фильму «Звездный путь — 6: Неоткрытая страна». Среди актеров — Натали Денис Шперл и Оливье Грюнер. Режиссером вестерна стал Джо Корнет.

Несколько дней назад супергерои Marvel Дэдпул и Корг записали обзор на трейлер к фильму «Главный герой». Ролик появился на канале актера Райана Рейнольдса, который исполнил роль Дэдпула. В новом фильме Рейнольдс сыграл обычного сотрудника банка, который однажды понимает, что живет внутри видеоигры, в которой является второстепенным персонажем.