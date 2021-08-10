Александр Невский рассказал о съемках сиквела «Нападение на Рио Браво»

Российский актер Александр Невский рассказал о начале работы над второй частью вестерна Джо Корнета «Нападение на Рио Браво» (Assault on Rio Bravo). Об этом сообщили IncNews.

Невский исполнит в картине главную роль. Также он выступит в качестве продюсера. Сюжет картины повествует о событиях, происходящих в 1873 году в Техасе, неподалеку от реки Рио Браво. Группировка бандитов пытается высвободить своего лидера из тюрьмы. Однако на их пути появляется группа смельчаков во главе с загадочным русским воином.

Над сценарием картины работал Крэйг Хаманн. В картине сыграют Натали Денис Шперл («Манк»), Оливье Грюнер («Сават»), Маттиас Хьюз («Темный ангел») и Керри Гудвин («Лесные поляны»).