Ушел из жизни актер сериала «След» Александр Гаспарьянц

Акрера Александра Гаспарьянца не стало на 69-м году жизни. Об этом рассказали РИА «Новости», ссылаясь на данные сайта «Кино-Театр.ру».

Гаспарьянца ушел из жизни 4 апреля. Причины гибели не уточняются. Актер родился в 1953 году. Затем он окончил драматическую студию при Московском центральном детском театре, в 1988 году получил диплом Московского государственного института культуры.

Начало нулевых часто снимался в отечественных телесериалах. Некоторые помнят его по участию в телесериале «След». В фильмах он наиболее известен по ролям в «Три вокзала — три сестры» (2008), «Пока живу, люблю» (2013), напомнили в «Газета.ru».