Альбина Джанабаева прекратила сотрудничать с Константином Меладзе

Альбина Джанабаева опубликовала в соцсети Instаgrаm пост, в котором рассказала о прекращении сотрудничества с Константином Меладзе.

«Друзья, я получила ценный опыт, работая в составе группы „ВИА Гра“, после которой я начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами, найти единомышленников и свою команду!» — написала артистка.

Она выразила благодарность продюсеру Константину Меладзе и отметила, что именно он помог стать ей стать известной.

«Я благодарна тем годам… и Константина Меладзе безмерно уважаю!» — подчеркнула певица и отметила, что с февраля 2018 года сотрудничает с другими людьми, сообщил сайт «Утро.ру».

«Все, что происходило со мной, — песни „Спасибо, сердце“, „Хочешь“, ремейк „Самба белого мотылька“, „День и ночь“, „Такая, как есть“, а в скором времени новинки, обложки, интервью, съемки, — это сотрудничество с менеджмент-компанией #Goldenlook», — объяснила Джанабаева.

Альбина Джанабаева выступала в составе трио «ВИА Гра» девять лет. Затем, в 2013 году, она покинула группу и выступала соло. Спустя год певица вышла замуж за Валерия Меладзе, у пары растут два сына.