Культура 21 апреля 2023, 12:47 Аль Пачино раскрыл причину отказа в съемках фильма «Звездные войны» Актер Аль Пачино отказался от съемок в «Звездных войнах» из-за «непонятного сюжета» РИА «Новости»

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Американский режиссер и актер Аль Пачино рассказал, что отказался от исполнения роли Хана Соло в фильме «Звездные войны из-за непонятного сюжета. Об этом он заявил в интервью изданию Variety.

Аль Пачино отметил, что фильм «Крестный отец» принес ему большую популярность и сделал востребованным актером. Его стали приглашать в разные проекты, а за съемки в «Звездных воинах» предлагали внушительный гонорар, но он отказался.

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«От роли Хана Соло в „Звездных войнах“ я отказался, потому что совершенно не понял, о чем фильм», — сказал актер.

Аль Пачино в шутку добавил, что Харрисон Форд, который в итоге сыграл Хана Соло, теперь обязан ему своей карьерой.

Ранее сообщалось, что актер Джонни Депп снимет свой собственный фильм впервые за 25 лет. Картина будет посвящена жизни итальянского художника Амедео Модильяни. Продюсерами картины выступят Аль Пачино и Барри Навиди. Съемки должны стартовать весной этого года.