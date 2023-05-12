Культура 12 мая 2023, 06:12 Акция «Ночь музеев» пройдет в Москве 20 мая Международная акция «Ночь музеев» пройдет в Москве 20 мая РИА «Новости»

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Ежегодная международная акция «Ночь музеев» состоится в Москве 20 мая. В этот день большинство мероприятий пройдут с 19:00, но некоторые площадки будут работать по своему расписанию, написал «АиФ».

По информации главы департамента культуры столицы Александра Кибовского, в прошлом году «Ночь музеев» посетили 369 тысяч человек.

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«Мы имеем большие амбиции в наступающую ночь. Очень бы хотел, чтобы ту насыщенную программу, которую мы подготовили, увидели как можно больше людей», — сообщил глава столичного депкульта.

В этом году участниками акции станут более 120 площадок, в числе которых 85 музеев и выставочных залов департамента, шесть ведомственных музеев, 19 федеральных, а также четыре частных музея, два культурных центра, четыре библиотеки, театр и два парка. В большинстве из них акция продлится до двух часов ночи.

Необычным форматом в этом году станут «Звездные экскурсии». Тема акции — «История и истории».

В прошлом году в Подмосковье всероссийская акция «Ночь искусств», проходившая в ноябре в библиотеках региона, собрала более пяти тысяч посетителей. Почти 200 читален приготовили для гостей выставки, концерты и другие мероприятия.