Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова получили звание народных артисток

Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Также звания Заслуженного артиста удостоились музыкант Алексей Бычин и балерины Валентина Николаева и Ольга Логинова. Кроме того, был присвоен орден Дружбы актерами Владимиру Конкину и Андрею Шарикову, а артисту Юрию Гальцеву — медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.