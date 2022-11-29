Важное 29 ноября 2022, 10:46 Актрису Наталию Стешенко нашли мертвой в ее квартире МК: по неизвестным причинам скончалась актриса театра и кино Наталия Стешенко

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В квартире в центре Москве обнаружили мертвой актрису театра Луны Наталию Стешенко (Семаго). Ей было 37 лет. Причина смерти пока неизвестна. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Женщину без признаков жизни обнаружил ребенок в понедельник вечером в ее квартире на Ростовской набережной. Он попросил соседей вызвать помощь. Признаков насильственной смерти в результате не зафиксировано.

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Правоохранители проводят проверку.

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Наталия Стешенко родилась в Казахстане, в 2000 году завоевала титул «Мисс Казахстан». Окончила ВГИК. Работала в театре Луны. Сыграла главную роль в комедийном фильме «Лига обманутых женщин».