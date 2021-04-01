Актриса Захарова опровергла заявления об отказе выходить на сцену театра

Актриса Александра Захарова высказала несогласие с заявлением директора «Ленкома» Марка Варшавера, который рассказал, что актриса не выходит на сцену в части спектактлей. Захарова опровергла слова режиссера, заявив, что никогда не отказывалась от своей работы.

Актриса предположила, что он намеренно распускает такие слухи, чтобы выжить ее из театра, рассказала «Экспресс газета».

«Я никогда не отказывалась играть в спектаклях, в которых была задействована. Это все чьи-то фантазии. Я вообще не хочу по телефону что-то пояснять. Не даю интервью», — заявила Захарова в разговоре с Teleprogramma.pro.

Ранее режиссер театра рассказал сообщил, что актриса отказалась от роли Голды в восстановленной постановке «Поминальная молитва».