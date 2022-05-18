Актриса-трансгендер Ясмин Финн сыграет одну из главных ролей в сериале «Доктор Кто»

Стали известны исполнители главных ролей в сериале «Доктор Кто». Спутницу главного героя сыграет актриса-трансгендер Ясмин Финн. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Deadline.

Самого Доктора исполнит актер Шути Гатва, известный по сериалу «Половое воспитание». Продюсер Рассел Т. Дэвис уточнил, что Финн исполнит роль девушки по имени Роуз, но это будет другая героиня, а не та же Роуз, которую в предыдущем сезоне играла Билли Пайпер. Сюжет раскроет обстоятельства, при которых новый персонаж появился во вселенной.