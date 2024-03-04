Культура 04 марта 2024, 14:27 Актриса Театра на Таганке Алла Богина скончалась на 79-м году жизни

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Заслуженная артистка РФ Алла Богина ушла из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщило ИА НСН, ссылаясь на данные Московского театра на Таганке, где служила актриса.

Под руководством режиссера Юрия Любимова Богина исполнила главную женскую роль в постановке «Мастер и Маргарита». Кроме того, знаменитость была задействована в кинопроектах. Так, она снималась в фильмах «Хождение по мукам» и «Вы мне писали…».