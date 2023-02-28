28 февраля 2023, 17:34
Актриса Татьяна Васильева рассказала, как собирается отпраздновать свой день рождения
Актриса Татьяна Васильева сегодня, 28 февраля, празднует свой день рождения. Об этом сообщило РИА ФАН.
Отмечать свой праздник артистка будет, как и всегда, на сцене. Она едет на гастроли в Ростов-на-Дону со спектаклем «Танцуй со мной». А после отметит праздник в узком кругу коллег.
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«Потом немножечко посидим с этим составом, в том числе с Фимой Шифриным. Мы играем с ним вдвоем и будут еще все, кто задействован в спектакле, помогает нам», — рассказала Татьяна Васильева.
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А с семьей актриса отметит, по традиции, в свой выходной. Ближайший свободный день у Васильевой будет 5 марта.
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