Культура 28 февраля 2023, 17:34 Актриса Татьяна Васильева рассказала, как собирается отпраздновать свой день рождения

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Актриса Татьяна Васильева сегодня, 28 февраля, празднует свой день рождения. Об этом сообщило РИА ФАН.

Отмечать свой праздник артистка будет, как и всегда, на сцене. Она едет на гастроли в Ростов-на-Дону со спектаклем «Танцуй со мной». А после отметит праздник в узком кругу коллег.

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«Потом немножечко посидим с этим составом, в том числе с Фимой Шифриным. Мы играем с ним вдвоем и будут еще все, кто задействован в спектакле, помогает нам», — рассказала Татьяна Васильева.

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А с семьей актриса отметит, по традиции, в свой выходной. Ближайший свободный день у Васильевой будет 5 марта.