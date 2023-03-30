Культура 30 марта 2023, 12:07 Актриса Шэрон Стоун презентовала первую персональную выставку картин

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Известная голливудская актриса Шэрон Стоун открыла в Лос-Анджелесе свою первую персональную выставку картин. Об этом сообщило сетевое издание «Питерские заметки».

Звезда с юности увлекалась живописью и даже училась этому в колледже. С развитием актерской карьеры Шэрон Стоун оставила хобби, но на пандемии вновь вернулась к нему. Как добавило ИА Nation News, написание картин помогло актрисе справиться с потерей своих близких.

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Авторская выставка носит название Shedding. Она состоит в основном из абстрактных пейзажей.

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